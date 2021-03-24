Розкрадання бюджетних коштів на понад 1,3 млн грн під час будівництва велоремонтних станцій на Львівщині – викрито групу осіб Суспільство | 23-03-2021, 18:41 0 87



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам за заволодіння бюджетними коштами під час будівництва станцій для ремонту велосипедів (ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191 КК України).



Встановлено, що одне з ТзОВ та декілька інших підрядних організацій у період листопад 2018 – грудень 2019 років збудували на замовлення однієї з асоціацій органів місцевого самоврядування за кошти Департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА 14 ремонтних станцій на території Львівської області. Однак у акти виконаних робіт службові особи цих підприємств вносили завідомо неправдиву інформацію - завищували вартість устаткування та робіт, а кошти привласнювали. Внаслідок таких дій бюджету було завдано збитків на понад 1,3 млн грн.



Тривають слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного правопорушення.



Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області



Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури