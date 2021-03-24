"Червона зона": У МВС роз'яснили, як будуть штрафувати за відсутність маски на вулицях Суспільство | 24-03-2021, 07:45 0 143 У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють, що за відсутність маски у громадських місцях "червоної" зони штрафуватимуть злісних порушників, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців.





Джерело: заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі УП



Пряма мова: "Робота правоохоронців матиме, насамперед, профілактичну та роз‘яснювальну місію. Безумовно, першочерговим завданням буде донести до людей, чому дотримуватися маскового режиму - надзвичайно важливо як для власної безпеки, так і безпеки здоров‘я і життя оточуючих. Усі повинні усвідомлювати власну відповідальність".



Деталі: На запитання щодо того, чи залучатимуться додаткові сили поліції для відстеження порушень, Тракало зазначив, що патрулі постійно присутні на вулицях, вони стежать за дотриманням порядку і тепер, відповідно, будуть робити зауваження громадянам без масок.



Злісним порушникам, які не будуть погоджуватися надіти маску, будуть виносити на місці протоколи про штраф у 170 гривень, або постанову про штраф у 17 тисяч, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі.



Передісторія:



Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок у "червоних" зонах поширення коронавірусу.

Пізніше у МОЗ наголосили, що вимога носити маски у громадських місцях "червоних" зон стосується лише під час недотримання соціальної дистанції.

Наразі в Україні 8 областей — Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська — та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.