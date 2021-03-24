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| Газета №35 (55) / 2014
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Книгу ОРО на реєстратор розрахункових операцій можна скасувати
|Суспільство | 24-03-2021, 13:24
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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює щодо застосування КОРО.
Якщо суб’єкт господарювання прийняв рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, то Книгу обліку розрахункових операцій можна скасувати.
Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/457793.html
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