Книгу ОРО на реєстратор розрахункових операцій можна скасувати Суспільство | 24-03-2021, 13:24 0 85









Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює щодо застосування КОРО.



Якщо суб’єкт господарювання прийняв рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, то Книгу обліку розрахункових операцій можна скасувати.



Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/457793.html





