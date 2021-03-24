Хто з платників податку на прибуток зобов’язаний оприлюднити річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом Суспільство | 24-03-2021, 13:32 0 80

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесені зміни до Податкового Кодексу України щодо оприлюднення та подання фінансової звітності.

Так, пунктом 46.2 статті 46 Податкового кодексу України, передбачено, що платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом повинні подати податковому органу:

- разом з податковою декларацією за відповідний річний податковий (звітний) період Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором;

- річну фінансову звітність за 2020 рік разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня 2021 року.

Відповідно до пункту 3 статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", в залежності від категорії суб’єкта господарювання, фінансову звітність разом з аудиторським висновком мають подавати:

підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством;

великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі);

інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 Податкового кодексу для подання податкових декларацій (розрахунків). Штраф, передбачений цією нормою, становить 340 гривень, а за повторне порушення (якщо протягом року вже застосовувався такий штраф) – 1020 гривень.









