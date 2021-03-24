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Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області: «У 2020 році збір податків до Державного бюджету склав майже 14 млрд. грн., що на 0.6 млрд. грн. більше доведених показників»

Суспільство | 24-03-2021, 15:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    


Вчора в режимі відеоконференції відбулося засідання Громадської ради . Заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області Марія Мельник зробила публічний звіт перед громадськістю та засобами масової інформації про діяльність та результати роботи податкової служби Львівщини у 2020 році та січні – лютому 2021 року.

Про надходження до бюджетів

Впродовж 2020 року ГУ ДПС забезпечено фактичний збір податків, зборів до загального фонду Державного бюджету України у сумі 13,8 млрд. грн., що на 2,3 відс. або на 314 млн. грн. більше, ніж у 2019 році.

Це на 591,6 млн грн. більше доведених ДПС України показників.

У 2020 році у розрізі основних податків забезпечено виконання індикативних показників з надходження до загального фонду державного бюджету по податку на прибуток підприємств на 109,0 відс. (+123 млн грн), податку на доходи фізичних осіб та військового збору на 105,6 відс. (+232 млн грн), податку на додану вартість на 102,5 відс. (+134 млн грн), рентній платі за користування надрами на 107,8 відс. (+91,5 млн грн) та інших.

До Державного бюджету вагомими є надходження з податку на додану вартість – 39 відс. у загальному зборі платежів до загального фонду (5 438,3 млн. грн.), податку на доходи з фізичних осіб (з врахуванням військового збору) – 32 відс. (4 369,4 млн. грн.), податку на прибуток – 19 відс. (2 546,9 млн. грн.) та рентних платежів – 9 відс. (1 268,9 млн. грн.).

Варто зазначити, що у 2020 році у порівнянні з 2019 роком відбувся приріст платежів за основними бюджетоформуючими платежами, зокрема з:

• податку на додану вартість – на 375,1 млн грн. або на 7,4 відс.;

• податку на доходи з фізичних осіб – на 202,1 млн грн. або на 6,7 відс.;

• військового збору – на 57,5 млн грн. або на 5,9 відсотка.

Головним управлінням ДПС у Львівській області у 2020 році забезпечено надходження податкових платежів до місцевих бюджетів в сумі 14, 9 млрд. гривень. Виконання індикативного показника ДПС України з надходження податків і зборів до місцевих бюджетів становить 107,7 відсотка. До місцевих бюджетів області додатково надійшло понад 1 млрд. гривень.

У розрізі основних податків забезпечено виконання індикативних показників з надходження до місцевих бюджетів по податку та збору на доходи фізичних осіб на 105,4 відс. (+497 млн грн), єдиному податку на 105,0 відс. (+119 млн грн), податку на майно на 110,5 відс. (+147 млн грн).



У 2020 році фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування по Головному управлінню становили 13 млрд 803,5 млн гривень на 803 млн грн або на 6,2 відсотка більше у порівнянні з надходженнями у 2019 році.

Основним фактором, який вплинув у 2020 році на динаміку надходжень єдиного внеску було - збільшення мінімальної заробітної плати до 4 723 грн., а з вересня 2020 року до 5 000 гривень;

Протягом 2020 року роботодавцями Львівської області подано 25 229 повідомлень про прийняття працівників на роботу, які у попередніх періодах не перебували у трудових відносинах.

Кількість найманих працівників на підприємствах Львівської області у 2020 році збільшилася на 15,4 тис. осіб.

Про надходження до державного та місцевих бюджетів за січень-лютий 2021 року

У січні-лютому 2021 року ГУ ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 2,47 млрд. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з січнем-лютим 2020 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 14 % або на 305 млн. гривень.

У січні-лютому2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 2,3 млрд. грн., що на 250 млн. грн. або на 12 % більше ніж у січні-лютому 2020 року.

У січні-лютому 2021 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 2, 8 млрд. грн. У порівнянні з січнем-лютим 2020 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються ГУ ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 340 млн. грн. або на 13,6 відсотка.




Про декларування доходів громадян

У 2020 році до податкових органів області подано 20 309 декларацій за 2019 рік та задекларована сума доходів становить 4 385,7 млн. гривень.

За результатами проведених перерахунків 5 175 громадянами сплачено до бюджету 126,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 18,9 млн. грн. військового збору. У порівнянні з 2019 роком сума податку на доходи фізичних осіб збільшилась на 25,0 млн. грн. та сума військового збору на 3,2 млн. грн. (у 2019 році ПДФО становив 101,4 млн. грн. та військовий збір – 15,7 млн. грн.).

350 громадян Львівщини задекларували доходи за 2019 рік в сумі більше 1 млн. гривень. Сума задекларованих доходів становить 2 658,5 млн. гривень.

Про контрольно-перевірочну роботу

На 2020 рік, використовуючи ризикоорієнтовану систему відбору платників до перевірок (відбір за якнайбільшою кількістю та важливістю суті ризику високої та середньої категорій), в план – графік проведення

документальних планових перевірок було включено 276 платників податків (юридичних та фізичних осіб), що на 23 СГ менше (або на 7,7 відс.), ніж на 2019 рік (299), та на 142 СГ менше, ніж на 2018 рік (418 СГ).

У 2020 році управлінням податкового аудиту ГУ ДПС проведено 1526 планових та позапланових перевірок, що на 190 перевірок (на 11,0 відс.) менше, ніж у 2019 році (1716 перевірок).

За результатами проведених перевірок у 2020 році узгоджено та пред‘явлено до сплати податкових зобов’язань на суму 287,2 млн. гривень.

Рівень узгодженості склав 165,7 відс., що на 118,9 відс. більше, ніж у 2019 році (46,7 відс.).



Про відшкодування ПДВ

Протягом 2020 року платниками області задекларовано до відшкодування ПДВ на розрахункові рахунки в сумі 4 287,8 млн гривень. За аналогічний період минулого року було задекларовано 3 081,8 млн гривень. Ріст заявок на відшкодування склав 39,1 відсотка.

Середньомісячні заявки у 2020 році становлять 357,3 млн. грн. проти 256,8 млн. грн. у 2019 році.

Протягом 2020 року відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників – 3 840,8 млн гривень. За аналогічний період минулого року було відшкодовано 2 932,8 млн гривень. Ріст відшкодованих сум ПДВ склав 31,0 відсоток.

Довідково про структуру платників податків Львівщини



Станом на 01.01.2021на обліку в ГУ ДПС перебувало 194 920 суб’єктів господарювання(по м. Львів – 103 633СГД або 53,2 відс.), в тому числі:

· 77 391 – юридичних осіб (по м. Львів – 45 217 СГД або 58,4 відс.);

· 117 529 – фізичних осіб (по м. Львів – 58 416 СГД або 49,7 відс.).

Станом на 01.01.2021 на обліку 15 266 платників ПДВ, в тому числі:

· 13 597 – юридичнихосіб;

· 1 669 – фізичних осіб.




За січень-грудень 2020 року поставлено на облік –20 390 СГ, в т.ч.:

· юридичних осіб – 3 554 СГ;

· самозайнятих осіб – 836 СГ.
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