Працівники Галицької митниці вилучили понад 1500 таблеток наркотичної дії Суспільство | 24-03-2021, 16:28 0 81



Упродовж 23-24.03.2021 працівники Управління забезпечення протидії митним правопорушенням Галицької митниці Держмитслужби в аеропорту «Львів» провели заходи з припинення незаконному переміщенню прекурсорів. За їх результатами у 20-ти громадян України, які прибули з Єгипту різними рейсами виявлено 1559 таблеток медичного препарату "1,2,3" з вмістом діючої речовини псевдоефедрин. Таблетки містились серед особистих речей у багажі та ручній поклажі громадян. Згідно таблиці IVсписку 1 Постанови КМУ від 6 травня 2000 р. № 770 псевдоефедрин належать до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

За цими фактами у правоохоронні органи скеровано повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 311 Кримінального Кодексу України.



