Податківець вимагає хабаря – як діяти викривачу Суспільство | 24-03-2021, 17:02 0 77

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомило про те, як слід діяти викривачу.

Контактна інформація для викривачів. Повідомлення про корупцію працівників уповноваженого органу з питань запобігання та виявлення корупції Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків:

П.І.Б. уповноваженої особи

Посада

Робочий телефон та електронна адреса

Цибулін Тарас Григорович

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції

+380 (50) 952 83 73

officevp.lv.munera@tax.gov.ua

Нагадаємо, 1 січня 2020 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Цим законом до «антикорупційного законодавства» України було введене таке нове для нашого законодавства поняття як «викривач».

Цим законом врегульовується статус викривачів, їхні права та гарантії, способи повідомлення про корупцію, обов'язки та повноваження органів, на які покладається реалізація норм закону — Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро України. Викривачем є фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.





