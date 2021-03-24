130 тис грн за несанкціонований відбір газу підприємцем – викрито працівника ПАТ «Львівгаз» Суспільство | 24-03-2021, 17:04 0 76



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримано головного фахівця одного із відділів ПАТ «Львівгаз» на вимаганні та отриманні 130 тис грн неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).



Встановлено, що чоловік вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 130 тис грн за нарахування мінімального штрафу та нерозголошення факту несанкціонованого втручання та відбору природнього газу для потреб закладу харчування, що належало підприємцю.

Службову особу затримано у порядку ст.208 КПК України при отриманні повної суми неправомірної вигоди, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Тривають невідкладні слідчі дії, після їх завершення буде вирішуватися питання щодо повідомлення фігуранту про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Також, встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з працівниками УСБУ у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури