Викрито фіктивний реабілітаційний центр: у Львові затримано членів міжрегіональної злочинної групи Суспільство | 24-03-2021, 18:17 0 80



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо торгівлі людьми та незаконного позбавлення волі викрито групу осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України).



Встановлено, що на території Львівської та Івано-Франківської області діяли так звані «реабілітаційні центри», де під виглядом надання платних медичних послуг з лікування від алко та наркозалежності незаконно утримували та експлуатували осіб, до яких застосовували психологічне та фізичне насильство, обмежували їх можливість вільного пересування, забороняли вільно залишити приміщення та територію центру.



Сьогодні, 24 березня трьох працівників центру під час незаконного позбавлення волі чергового потерпілого було затримано в порядку ст. 208 КПК України.



На цей час проводяться обшуки за місцем здійснення діяльності реабілітаційних центрів та за місцями проживання осіб, причетних до вчинення злочинів.



Тривають невідкладні слідчі дії, після їх завершення буде вирішуватися питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури