ООС: ворог 7 разів порушив "тишу" із застосуванням забороненої зброї Суспільство | 25-03-2021, 08:39 0 73 24 березня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського – ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Перебували під ворожим вогнем і позиції біля Шумів. Там окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



В районі Богданівки бойовики вели вогонь по позиціям наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.



Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



Окрім того, 24 березня передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного у напрямку передових позицій наших захисників.



Від початку поточної доби, 25 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту Світлодарськ, де збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.