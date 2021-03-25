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Сьогодні, 25 березня, минає 22-а річниця з дня трагічної загибелі першого голови Львівської обласної ради В’ячеслава Чорновола.

Суспільство | 25-03-2021, 10:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    


Керівництво Львівської обласної ради поклало квіти до пам’ятника Герою України В’ячеславу Чорноволу у Львові та вшанувало його пам'ять.

У ніч з 25 на 26 березня 1999 року, на 55-му кілометрі автодороги Бориспіль-Золотоноша загинув Герой України, ініціатор національно-визвольного руху шістдесятників та дисидентів, політик, публіцист, засновник Української Гельсінської Спілки, співзасновник Народного Руху України та один з найяскравіших борців за незалежність нашої Держави В’ячеслав Чорновіл.
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