Сьогодні, 25 березня, минає 22-а річниця з дня трагічної загибелі першого голови Львівської обласної ради В’ячеслава Чорновола. Суспільство | 25-03-2021, 10:05 0 65



Керівництво Львівської обласної ради поклало квіти до пам’ятника Герою України В’ячеславу Чорноволу у Львові та вшанувало його пам'ять.



У ніч з 25 на 26 березня 1999 року, на 55-му кілометрі автодороги Бориспіль-Золотоноша загинув Герой України, ініціатор національно-визвольного руху шістдесятників та дисидентів, політик, публіцист, засновник Української Гельсінської Спілки, співзасновник Народного Руху України та один з найяскравіших борців за незалежність нашої Держави В’ячеслав Чорновіл.