До уваги платників!...

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|Суспільство | 25-03-2021, 12:46
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у яких випадках необхідно повідомляти контролюючі органи про зміни відомостей неприбуткових організацій
Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до діючого законодавства. Заява та копії документів мають бути подані протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін.
Тому, неприбуткова організація у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) має подати за основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою № 1-РН з позначкою «зміни».
Інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі зміною адміністративного району, або про зміну керівника такої організації оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора.
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