СУД НАДАВ ОЦІНКУ ДІЯМ «ВОДОЛАЗІВ» - КОНТРАБАНДИСТІВ...

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|Суспільство | 25-03-2021, 12:48
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По 10 діб арешту отримали п’ятеро з восьми контрабандистів, які намагались переправити до сусідньої Румунії партію тютюнових виробів. Ще троє правопорушників сплатять штраф по 13600 гривень. Усі піймані прикордонниками Мукачівського загону контрабандисти, є мешканцями села Луг, Великобичківської селищної громади Рахівського району Закарпатської області України.
22 березня чоловіків з пакунками сигарет поблизу річки Тиса побачив прикордонний наряд відділення «Великий Бичків» http://surl.li/omrb. Зловмисники мали намір переправити сигарети через річку Тиса. Про даний факт українські прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег.
В результаті взаємообміну інформацією та проведенню спільних пошукових заходів було виявлено 19 пакунків тютюнових виробів та затримано вісьмох осіб у мокрих гідрокостюмах.
За вчинення правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КУпАП та ст. 185-10 КУпАП на контрабандистів склали документи адміністративного провадження, справу скерували до Рахівського районного суду, який і призначив зазначені стягнення.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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