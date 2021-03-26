Підтримувати підприємців під час пандемії COVID-19 Суспільство | 25-03-2021, 13:01 0 107 Підтримувати підприємців під час пандемії COVID-19 повинна центральна влада, а не місцеве самоврядування, – АМУ

Асоціація міст України не погоджується з ініціативою уряду змусити місцеву владу додатково здійснювати доплати підприємцям за рахунок місцевих бюджетів на різницю між середньою заробітною платою по області та 8000 гривень. Відтак Правління АМУ закликало керівників держави забезпечити підтримку підприємців під час пандемії COVID-19 з державного бюджету.

Як йдеться у зверненні правління Асоціації міст України, відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. І відповідно до статті 140 Конституції України місцеве самоврядування – це право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.



Правління АМУ вважає, що подолання наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, є питанням державної ваги, і аж ніяк не місцевого значення. Причому місцеве самоврядування не стоїть осторонь, адже «заклади охорони здоров’я у перші місяці (з березня по червень 2020 року) боротьби з COVID-19 перебували практично без фінансової підтримки з Державного бюджету». І якби не добре організоване місцеве самоврядування, то в країні наслідки пандемії були б катастрофічними.



«Станом на кінець травня 2020 року, обсяг видатків з місцевих бюджетів на подолання наслідків епідемії перевищував видатки з державного бюджету майже втричі. Фінансування заходів з боротьби з COVID-19 переважно здійснювалося з місцевих бюджетів. Лише у вересні 2020 року придбання товарів та послуг для боротьби з COVID-19 здійснювалося з місцевих та державного бюджету порівну. У 2021 році бюджети територіальних громад продовжують забезпечувати під час карантинних обмежень перевезення пасажирів комунальним транспортом, який зараз несе шалені збитки, а вони компенсуються з місцевих бюджетів; здійснювати значні витрати на охорону здоров’я, доплати медикам. Водночас державне підприємство НАК «Нафтогаз України» арештовує рахунки комунальних підприємств теплопостачання, вилучаючи в них останні кошти, та ставить під загрозу надання послуг з теплопостачання населенню», – йдеться у зверненні Правління АМУ.



Правління Асоціації міст України також нагадало і про те, що місцеве самоврядування вже більше року надає значну підтримку і суб’єктам малого бізнесу, зокрема, шляхом надання пільг зі сплати земельного податку, сервітутів, єдиного податку для фізичних осіб підприємців 1 та 2 груп, з оренди землі та комунального майна тощо.



«Загальний обсяг підтримки суб’єктів господарювання за рахунок місцевих бюджетів лише у зв’язку із запровадженням податкових пільг з місцевих податків та зборів склав у 2020 році близько 5 млрд гривень, а у 2021 році вже реалізовані заходи звільнили платників єдиного податку від сплати єдиного податку на суму майже 300 млн гривень. Внаслідок цих дій місцеві бюджети несуть надзвичайно великі збитки, які не можуть не відображатися на інших важливих сферах життєдіяльності громад», – наголошує Правління АМУ.



Як йдеться у зверненні, у цій ситуації уряд вийшов з ініціативою додатково здійснювати підприємцям доплати за рахунок місцевих бюджетів на різницю між середньою заробітною платою по області та 8000 гривень. І це потребуватиме більше 2 млрд гривень додаткових видатків з бюджетів територіальних громад.



«Така ініціатива не може бути підтримана органами місцевого самоврядування з наступних підстав:

вирішення питання державного значення – боротьба з наслідками поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, політично перекладається на плечі місцевого самоврядування, яке має вирішувати питання місцевого значення;

європейський та світовий досвід показує, що допомога бізнесу під час коронакризи здійснюється з державного бюджету, адже це питання національної безпеки;

кожна територіальна громада має різну фінансову спроможність. Більш ніж 70% бюджетів територіальних громад є дотаційними, а це, в першу чергу, територіальні громади з чисельністю до 20 тис. осіб. Тобто не всі бюджети територіальних громад здатні забезпечити такі доплати;

запропонований механізм порушить соціальну справедливість, адже підприємці, в першу чергу на сільських територіях та в малих містах, не отримають такі доплати через фінансову неспроможність місцевих бюджетів;

бюджети територіальних громад на 2021 рік вже сформовані, і виділення таких доплат призведе до скорочення видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальні послуги, компенсації пільг громадянам з перевезень та зв’язку замість держави.

З огляду на вищенаведене просимо забезпечити належну підтримку підприємців та найманих осіб, які понесли збитки у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з державного бюджету» – наголошується у зверненні, прийнятому на засіданні Правління Асоціації міст України 24 березня 2021 року.



Нагадаємо, на засіданні уряду 24 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в рамках компенсацій бізнесу за припинення роботи через обмеження карантину «червоної зони» держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень. Водночас він вважає, що додаткові виплати повинна здійснити і місцева влада.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

