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Заробітчан спершу труїли, а потім грабували: затримали злочинну групу, яка працювала у Львові
|Суспільство | 25-03-2021, 15:48
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу з чотирьох мешканців Сумської області за відкрите викрадення чужого майна (ч.2 ст.187 КК України).
Встановлено, що чоловіки на територіях вокзалів Львова знайомилися з громадянами, які повернулися в Україну із заробітків, входили у довіру, пропонували безкоштовно підвезти до місця їхнього призначення, а по дорозі пригощали алкоголем. У алкогольні напої фігуранти завчасно підмішували лікарський препарат, який при безконтрольній дозі викликає у людини отруєння, затуманює свідомість, а при передозуванні – призводить до розвитку небезпечних патологій, асфіксії, коми та смерті. Коли потерпілий втрачав свідомість, у нього відбирали особисті речі та залишали на узбіччі.
Попередньо встановлено, що жертвами цієї групи стало щонайменше 4 особи.
Наразі тривають слідчі дії. Усім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
У ході обшуків за місцем їхнього проживання вилучено: автомобіль, мобільні телефони та сім-карти, гроші у різних валютах (євро, гривні, злоті, білоруські рублі), алкогольні напої, флакони з медичним препаратом та інші речі, які використовувалися для протиправної діяльності.
Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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