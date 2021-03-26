|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Які автомобілі найчастіше розмитнюють на Львівщині
|Суспільство | 25-03-2021, 16:04
| 0 95
|
Упродовж січня – лютого 2021 року в Галицькій митниці Держмитслужби оформлено понад 7 000 легкових транспортних засобів у митний режим імпорт.
Серед найдорожчих автомобілів (вартістью понад 2 млн грн) - Mercedes S 560, Tesla Model X.
Загалом оформлено понад 50 марок різних автомобілів. Найбільше з них Volkswagen (18%), Ford (9,14%), Skoda (8,7%), OPEL (7,4%). Cеред оформлених переважають авто з бензиновими двигунами (64%). Окрім того, оформлено понад 100 електромобілів та майже 70 гібридних авто.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У Львові на хабарі затримано керівника структурного підрозділу військової частини...
|25-03-2021, 19:49
| >>>
|Які автомобілі найчастіше розмитнюють на Львівщині...
|25-03-2021, 16:04
| >>>
|Заробітчан спершу труїли, а потім грабували: затримали злочинну групу, яка працювала у Львові...
|25-03-2021, 15:48
| >>>
|Підтримувати підприємців під час пандемії COVID-19...
|25-03-2021, 13:01
| >>>
|СУД НАДАВ ОЦІНКУ ДІЯМ «ВОДОЛАЗІВ» - КОНТРАБАНДИСТІВ...
|25-03-2021, 12:48
| >>>
|До уваги платників!...
|25-03-2021, 12:46
| >>>
|Сьогодні, 25 березня, минає 22-а річниця з дня трагічної загибелі першого голови Львівської обласної ради В’ячеслава Чорновола....
|25-03-2021, 10:05
| >>>
|