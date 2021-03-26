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Які автомобілі найчастіше розмитнюють на Львівщині

Суспільство | 25-03-2021, 16:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    


Упродовж січня – лютого 2021 року в Галицькій митниці Держмитслужби оформлено понад 7 000 легкових транспортних засобів у митний режим імпорт.
Серед найдорожчих автомобілів (вартістью понад 2 млн грн) - Mercedes S 560, Tesla Model X.
Загалом оформлено понад 50 марок різних автомобілів. Найбільше з них Volkswagen (18%), Ford (9,14%), Skoda (8,7%), OPEL (7,4%). Cеред оформлених переважають авто з бензиновими двигунами (64%). Окрім того, оформлено понад 100 електромобілів та майже 70 гібридних авто.

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