У Львові на хабарі затримано керівника структурного підрозділу військової частини Суспільство | 25-03-2021, 19:49 0 92



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора на систематичному привласненні військового майна та отриманні неправомірної вигоди викрито керівника структурного підрозділу міжнародного центру миротворчості та безпеки, що дислокується на Яворівському полігоні (Військова частина А4150) (ч.3 ст.368, ч.3 ст.410 КК України).



Встановлено, що службова особа у період 2020 – 2021 років, використовуючи службове становище, реалізовував на території військової частини дизельне паливо підприємцям, за що отримував від них неправомірну вигоду. Крім цього фігурант організував на території Яворівського району діяльність двох незаконних автозаправних комплексів, використовуючи які, щомісяця збував місцевим жителям викрадене пальне. За попередньою інформацією така діяльність приносила військовому близько 200 тис грн прибутку щомісяця.



Затримали службовця за ст.208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 38 тис грн, предмет неправомірної вигоди вилучено.



Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцем проживання фігуранта та осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, а також на території військової частини. Після їх завершення буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури