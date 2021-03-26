ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 26-03-2021, 01:46 0 93



Громадяни України намагались ввезти без оподаткування товару вартістю понад 1,7 млн грн

У двох громадян, які прибули в аеропорт «Львів», під час митного контролю працівники Галицької митниці виявили товар в обсягах, який, згідно з п.1 ст.374 Митного кодексу України, перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема мешканці Львова, що прибули зі Стамбула, намагалась провезти понад 60 одиниць чоловічого та жіночого одягу: спортивні костюми «Moncler», «Paul&Shark» та безрукавки «Dsquared2», «Louis Vuitton». Згідно з цінниками на одязі їх загальна вартість становить 1,71 млн грн. В обох випадках громадяни прямували смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Стосовно громадян складено протоколи за ознаками порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України . Товари вилучено. Справи скерують до суду.

