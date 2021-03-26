У столиці змінили правила перевезення у громадському транспорті Суспільство | 26-03-2021, 09:38 0 65 З 26 березня наземний громадський транспорт зможе перевозити 50% від загальної пасажиромісткості.



Джерело: Київпастранс у facebook



Дослівно: "Відзавтра наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Адже громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу".



Деталі: Таке рішення запровадила Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Зазначається, що наявні ліміти перевезення в 50% сидячих місць замінили на 50% від загальної пасажиромісткості.



Що передувало: 24 березня Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила, що має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутіти, та повідомила, що проїзд також подорожчає.



Нагадаємо:



Мер Києва Віталій Кличко закликав киян користуватися громадським транспортом столиці тільки за крайньої потреби, поки в місті діють суворі карантинні обмеження через спалах захворюваності на коронавірус, інакше можливий жорсткий локдаун.