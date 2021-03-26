НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ КОНТРАБАНДИСТКУ З ПОВНИМ БАКОМ ЦИГАРОК Суспільство | 26-03-2021, 09:44 0 73



Автомобіль марки «Форд», «заправлений» сигаретами, зупинили сьогодні над ранок, прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.

До сусідньої країни транспортний засіб прямував через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець». За кермом авто була 29 річна громадянка України мешканка Львівської області. Під час бесіди прикордонників з водійкою, була помітна знервована поведінка, та жінка не могла чітко пояснити куди саме вона їде і що везе. Тому, було прийнято рішення про проведення поглибленої перевірки транспортного засобу, під час якої, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані у паливний бак авто.

Усього прикордонники дістали зі сховків 370 пачок курива. Виявлені сигарети вилучено.

