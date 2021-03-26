Бойовики відкривали вогонь з гранатометів та кулеметів – ООС Суспільство | 26-03-2021, 09:51 0 73 25 березня було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, втрат серед українських військових немає.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Так, біля Світлодарська окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Позиції біля Майорську найманці обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціям захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Також біля Широкіного противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.



Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.



Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



Станом на 7 годину ранку, 26 березня, обстрілів не зафіксовано.