ПОДОРОЖУЮЧІ ВПРОДОВЖ ДОБИ 6 РАЗІВ ПРОПОНУВАЛИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 26-03-2021, 10:00 0 59





Через небажання виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України http://surl.li/opey, щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, впродовж минулої доби подорожуючі під час перетину кордону шість разів пропонували прикордонникам Мукачівського загону хабарі.



Незважаючи на складну ситуацію, що склалася через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, іноземці та громадяни України продовжують ігнорувати рекомендації щодо дотримання карантинних заходів, зокрема перебування на самоізоляції після повернення з-за кордону або ж проходження ПЛР-тестування.



Так двоє громадян Румунії, троє громадян Угорщини та один громадянин Франції намагались неправомірною грошовою винагородою переконати прикордонників «закрити очі» на відсутність у них ПЛР-тестів.



Нехтуючи власною безпекою та безпекою оточуючих, громадяни пропонували хабарі у леях, форинтах та євро на загальну суму, еквівалентну більш ніж 6 тисяч гривень.



В усіх випадках на протизаконні пропозиції громадян прикордонники, вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупції, відповідали категоричними відмовами, а про виявлення ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» було проінформовано співробітників поліції.



У зв’язку зі збільшенням спроб надання неправомірної вигоди, керівництво Мукачівського прикордонного загону вкотре звертається до учасників міжнародного руху з проханням не порушувати чинне законодавство України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Держприкордонслужби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



