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Генерал-майор Юрій Лисюк в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України у Фейсбук відповість на найбільш актуальні питання щодо перетинання кордону
|Суспільство | 26-03-2021, 12:02
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Які основні зміни в правилах перетину кордону під час посилення карантину? Як перетинати кордон іноземцям та особами без громадянства? Хто підлягає самоізоляції (обсервації)? Які документи є обов’язковими?
На ці та інші найбільш актуальні питання щодо перетинання кордону відповість заступник директора департаменту-начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України в Фейсбук.
Трансляція відбудеться об 11 годині 29 березня. Свої запитання до Юрія Олександровича залишайте у коментарях під цим постом у Фейсбук ДПСУ.
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