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Генерал-майор Юрій Лисюк в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України у Фейсбук відповість на найбільш актуальні питання щодо перетинання кордону

Суспільство | 26-03-2021, 12:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    

Які основні зміни в правилах перетину кордону під час посилення карантину? Як перетинати кордон іноземцям та особами без громадянства? Хто підлягає самоізоляції (обсервації)? Які документи є обов’язковими?

На ці та інші найбільш актуальні питання щодо перетинання кордону відповість заступник директора департаменту-начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України в Фейсбук.

Трансляція відбудеться об 11 годині 29 березня. Свої запитання до Юрія Олександровича залишайте у коментарях під цим постом у Фейсбук ДПСУ.
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