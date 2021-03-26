Генерал-майор Юрій Лисюк в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України у Фейсбук відповість на найбільш актуальні питання щодо перетинання кордону Суспільство | 26-03-2021, 12:02 0 72

Які основні зміни в правилах перетину кордону під час посилення карантину? Як перетинати кордон іноземцям та особами без громадянства? Хто підлягає самоізоляції (обсервації)? Які документи є обов’язковими?



На ці та інші найбільш актуальні питання щодо перетинання кордону відповість заступник директора департаменту-начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України в Фейсбук.



Трансляція відбудеться об 11 годині 29 березня. Свої запитання до Юрія Олександровича залишайте у коментарях під цим постом у Фейсбук ДПСУ.







