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Двоє волинян безпілотником намагалися перемістити в Польщу контрабандні цигарки
|Суспільство | 26-03-2021, 12:03
| 0 102
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_WKovJIBrV0
Двох чоловіків, які намагались перемістити через українсько-польський кордон тютюнові вироби за допомогою безпілотника, затримали сьогодні на світанку прикордонники Луцького загону.
Осіб, які саме намагалися здійснити незаконну оборудку, виявили на околиці села Красноволя Ковельського району оперативні співробітники Держприкордонслужби. Чоловіки за допомогою саморобного літального апарата планували незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби. Аби правопорушники припинили протиправну діяльність та не втекли, прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.
На місці затримання охоронці кордону виявили безпілотник, пристрій для його запуску, підготовлені до «закордонного польоту» сигарети, а також позашляховик «Рендж Ровер» української реєстрації.
За даним фактом прикордонники поінформували співробітників Нацполіції. Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування усіх обставин здійснення правопорушення.
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