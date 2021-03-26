НА ЗАКАРПАТТІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ЙМОВІРНОГО ПЕРЕПРАВНИКА Суспільство | 26-03-2021, 12:06 0 103



П’ятьох нелегальних мігрантів з Південної Азії та їх ймовірного переправника затримали сьогодні вранці прикордонники головного оперативно-розшукового відділу та відділу «Яблунівка» Мукачівського загону спільно з співробітниками Хустського відділення нацполіції.



В рамках кримінального провадження за ч.2 ст. 332, правоохоронці зупинили на виїзді з міста Хуст мікроавтобус «Опель VIVARO» під керуванням 35-річного громадянина України, мешканця Чернівців. В салоні транспортного засобу перебувало п’ятеро пасажирів без документів, четверо із них повідомили, що є громадянами Індії, ще один назвався громадянином Пакистану. Наразі інформація щодо громадянства затриманих осіб перевіряється.



Також правоохоронці встановлюють коло усіх причетних до організації незаконної подорожі іноземців осіб. У діях чоловіка, який перевозив нелегальних мігрантів, вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». У разі, якщо вину українця доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону