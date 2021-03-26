НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ІНДІЇ Суспільство | 26-03-2021, 12:14 0 82

(ВІДЕО) https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-na-kordoni-z-polshcheyu-zatrimali-grupu-nelegalnih-migrantiv-z-indii-/



Нелегальних мігрантів, які їхали автобусом «Львів – Нижанковичі», аби надалі дістатися країн ЄС, затримали військовослужбовці Львівського прикордонного загону.

Учора наряд відділення «Нижанковичі» зупинив автобус із пасажирами, що курсував зі Львова, в якому знаходилося троє іноземців. Під час бесіди чоловіки не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування, також вони були без документів.

Згодом «туристи» повідомили, що вони є громадянами Індії та мали намір незаконно дістатися Польщі.

Затриманих індійців доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин скоєння правопорушення та притягнення їх до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

