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Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області: «Власні кошти, які підприємець вносить на підприємницький рахунок в банку, до доходу не включається»
|Суспільство | 26-03-2021, 12:21
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Відповідно до норм ПКУ об’єктом оподаткування фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.
Враховуючи це, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності.
Отже, власні кошти, які фізична особа - підприємець зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу.
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