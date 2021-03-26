Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області: «Власні кошти, які підприємець вносить на підприємницький рахунок в банку, до доходу не включається» Суспільство | 26-03-2021, 12:21 0 81

Відповідно до норм ПКУ об’єктом оподаткування фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.

Враховуючи це, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності.

Отже, власні кошти, які фізична особа - підприємець зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу.



