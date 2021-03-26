Шахрайство та привласнення коштів на понад 7 млн грн – колишній керуючій банку винесено вирок Суспільство | 26-03-2021, 14:46 0 91



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо мешканки Стрийщини, яку обвинувачують у розкраданні коштів банку в особливо великих розмірах, шахрайстві та службовому підроблені (ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).



Встановлено, що з вересня по грудень 2017 року жінка незаконного заволоділа грошовими коштами з каси банку у сумі на понад 4 млн грн, окрім цього, будучи керуючою відділенням банку, зловживаючи довірою, фігурантка отримала від трьох місцевих жителів готівку загальною сумою на понад 3 млн грн і розпорядилася ними на власний розсуд.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури, визнав обвинувачену винною та призначив покарання – 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури