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Тютюнове пальне
|Суспільство | 26-03-2021, 14:52
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У баку для пального митники знайшли майже 400 пачок сигарет.
Сьогодні, 26.03.2021, у пункті пропуску "Краківець - Корчова" працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного переміщення сигарет до Республіки Польщі. Під час огляду легкового автомобіля виникла підозра про можливе приховування товарів від митного контролю. Авто скерували місце поглибленого огляду де в паливному баку авто виявили 370 пачок сигарет без марок акцизного збору України. Тютюнові вироби намагалась вивезти 29-річна громадянка України, мешканка Львівщини смугою руху «зелений коридор».
За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Сигарети вилучено.
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