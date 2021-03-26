Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані: хто подає і коли Суспільство | 26-03-2021, 16:21 0 68

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Національним агентством з питань запобігання корупції на офіційному вебсайті опубліковано роз’яснення щодо суб’єктів подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Зокрема зазначено, що відтепер подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані зобов’язані подавати лише ті суб’єкти декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище чи посаду пов’язану з високим рівнем корупційного ризику.

Такі повідомлення подаються протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку, який перевищує 50 прожиткових мінімумів (113 500 грн. для 2021 року) в електронному вигляді до Реєстру декларацій (https//portal.nazk.gov.ua/login).

Проте, якщо суб’єкт декларування більше не працює на посаді, пов’язаній з високим рівнем корупційних ризиків, або ж втратив статус службової особи, яка займає відповідальне та особливе відповідальне становище, подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані більше не потрібно. Така ситуація може виникнути через звільнення суб’єкта декларування або переведення на іншу посаду, на якій не передбачений обов’язок подання таких повідомлень.

Докладніше про те, кому та як повідомляти про суттєві зміни у майновому стіні, можливо ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/38tMZsu

