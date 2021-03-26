Повернуто аванс чи товар: заповнення табличної частини розрахунку коригування продавцем Суспільство | 26-03-2021, 16:23 0 56



Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що згідно із п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №137/28267 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №1307), у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Податкового кодексу України від постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

У разі якщо після складання податкової накладної відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів, постачальник (продавець) на дату такого повернення складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання коштів/постачання товарів.

В табличній частині такого розрахунку коригування, зокрема, в розділі Б зазначаються:

- у графі 1.1 – номер за порядком;

- у графі 1.2 – порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;

- у графі 2.1 – код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів);

- у графі 2.2 – «№ з/п групи коригування»;

- у графі 7 – зі знаком «–» значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;

- у графі 8 – значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується. При цьому знак «–» у цій графі не вказується;

- графи 9 – 10 не заповнюються;

- у графі 13 зі знаком «–» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;

- у графі 14 – сума ПДВ з графи 11 податкової накладної зі знаком «–». При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розділу Б розрахунку коригування «Сума ПДВ» не заповнюється;

- значення граф 3-6, 11, 12, 15 відповідає значенню відповідно граф 2-5, 8, 9, 12 рядка податкової накладної, що коригується.

Залежно від того як оподатковувалась ПДВ операція, що коригується (за основною ставкою, ставками 14%, 7%, 0%, чи звільнялася від оподаткування ПДВ), продавцем заповнюється відповідна графа розділу А розрахунку коригування.





