Ювенальні прокурори обласної прокуратури під час семінару поділились знаннями з колегами новостворених окружних прокуратур Суспільство | 26-03-2021, 16:26 0 69



Сьогодні, 26 березня, відбувся семінар в режимі відеоконференції щодо особливостей організації діяльності прокурора у сфері захисту інтересів дітей та протидії насильству.



Під час семінару учасники обговорили практичні аспекти реалізації функцій ювенального прокурора, особливості організації процесуального керівника у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх та за їх участі, висвітлили проблемні питання, що виникають на цьому напрямі та шляхи їх вирішення.



«Захист інтересів дітей та протидія насильству - загальнонаціональний стратегічний державний пріоритет, а тому підвищення якості роботи ювенального прокурора в новостворених окружних прокуратурах сприятиме належній реалізації цієї функції органами прокуратури в цілому» - підсумував заступник прокурора області Микола Друзюк.



У заході взяли участь працівники відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури, керівники новостворених окружних прокуратур, їх заступники та ювенальні прокурори, відповідальні за вказаний напрям роботи.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури