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Олег Самчук про те, як у ЛШМД розгортають сотні додаткових ліжок для хворих з Covid-19

Суспільство | 26-03-2021, 18:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
Зважаючи на стрімке збільшення кількості захворілих на коронавірус, які потребують госпіталізації, у Львові терміново розгортають додаткові ліжка з доступом до кисню. У лікарні швидкої допомоги Львова кипить робота — тут вже незабаром розгорнуть сотні нових ліжок для хворих на Covid-19. Керівник лікарні Олег Самчук розповів, на якому етапі зараз роботи у цьому медичному закладі.


«На сьогодні в лікарні швидкої допомоги є 450 пацієнтів хворих на ковід. Це є важкі і середнього ступеня важкості пацієнти, всі кисневозалежні. Легкого ступеня: з ураженням 10−20% легень, ми навіть не госпіталізовуємо, тому що є дуже багато важких.

Ми сьогодні подивилися перше приміщення, вивільнене медколеджем, який нам звільнив площі, переїхав в інші приміщення тимчасово, щоб ми могли більше 150 ліжок розмістити на території близько до реанімації. Ми вже повністю їх облаштували — ліжка стаціонарні поставили, постіль, матраци привезли, і вже сьогодні до кінця доби кластимемо туди пацієнтів.

Наступне — ми подивилися сьогодні ще приміщення архіву, який ми перенесли в додаткові приміщення свої, стиснулися, але це дасть нам змогу додаткових 48−50 ліжок реанімаційних мати. Це якраз через стіну з реанімацією, яка зараз діє, де зараз на 50-ти ліжках лежить 50 пацієнтів з ковідом. Це буде сумарно в нас 100 ліжок ковідних в реанімації.

Ми також подивилися приміщення операційного блоку. Ми закриваємо з понеділка своїх 7 старих операційних, переходимо в 10 нових операційних з понеділка. І цей 4 поверх старих операційних перепрофільовуємо на ковідний поверх. Це ще близько 80−100 ліжок відкриємо для пацієнтів з ковідом. І відкриється 10 нових операційних. Отак швидкими темпами ми запускаємо нове операційне відділення.

Також ми зараз проводимо ремонт в своєму інформаційно-аналітичному відділі, який ми перенесли в інші приміщення. З середи-четверга виїжджає екстрена медична допомога в інші приміщення в центрі міста. А там (в приміщенні інформаційно-аналітичного відділу і приміщенні екстреної медичної допомоги) зараз робимо приміщення під розміщення ліжок. Сумарно там має бути нових 150 ліжок.

І ще один об'єкт — це є частинка приміщення на вул. Мазепи. Дякуємо головному лікарю Джеммі Мамедівній, яка нам допомагає в облаштуванні цих ковідних ліжок. Ми зараз поставили 3 великі бригади, які ремонтують ці три поверхи. Це сумарно 1800 метрів квадратних, це кожен поверх по 150−170 додаткових ліжок. Сумарно протягом півтора-два місяці ми повинні тут мати до 500 ліжок", — розповів керівник лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Водночас Олег Самчук подякував курсантам Університету безпеки життєдіяльності за допомогу в проведенні робіт.

«Зараз в лікарні лише в реанімації є 55 ШВЛ, і всі вони зайняті. А також є ШВЛ в операційних, бо ми планові операції відмінили. Але ще забезпечуємо ургенцію. Також зараз нам виділили гроші на закупівлю 11−12 ШВЛ-апаратів, а також лікарня сама закуповує ще 7 ШВЛ-апаратів», — додав керівник ЛШМД.

Водночас швидкими темпами проводять в лікарні роботи з облаштування ліжкомісць кисневими точками, адеж це дуже важливо для хворих на Covid-19.

«Нам потрібно провести ще півтисячі кисневих точок. Це додатково до тих 520, які уже є. Наразі роботи тривають цілодобово. Мусимо встигнути, бо, хоч і маємо кисневі концентратори, біля кожного ліжка, де буде лежати пацієнт із covid-19, має бути підведений кисень. Я ще раз дякую усім, хто нас підтримує і допомагає нам розширюватися заради порятунку львів'ян. Дякую співробітникам за самовіддану працю! Дякую усім друзям нашої лікарні за постійну благодійну допомогу!», — зазначив Олег Самчук, керівник лікарні швидкої допомоги Львова.

Нагадаємо, у Львові спеціальна комісія обстежила міські медичні заклади на можливість розгортання додаткових ліжок для лікування хворих на коронавірус. Зараз визначено можливість облаштувати понад тисячу ліжок.
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