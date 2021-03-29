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На нафтопереробному заводі в Індонезії стався вибух
|Суспільство | 29-03-2021, 02:27
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|В Індонезії на нафтопереробному заводі Pertamina, розташованому на острові Ява, стався потужний вибух з подальшою масштабною пожежею.
Джерело: Інтерфакс, місцева газета Tempo
Деталі: Пожежа після вибуху почалася в понеділок вранці за місцевим часом.
За словами очевидців, полум'я видно на відстані п'яти кілометрів.
Очевидці також стверджують, що перед загорянням було чути вибух.
Нафтопереробний завод Pertamina знаходиться за 200 км від столиці Індонезії Джакарти.
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