Окупанти на Донбасі 10 разів зривали "тишу" і обстріляли населений пункт Суспільство | 29-03-2021, 10:47 0 75 За добу 28 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: Бойовики здійснили 8 обстрілів українських позицій, 1 дистанційне мінування та 1 обстріл населеного пункту.



Зокрема, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, по українських захисника противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне та Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.



У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.



А також з мінометів 120-мм був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов’ї.



Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає.



Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



Станом на 7 годину ранку 29 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.



Так, неподалік Світлодарська російсько-окупаційні війська відкривали вгонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.