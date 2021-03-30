"Дія" планує запустити послугу "Статичний QR" для підприємців Суспільство | 29-03-2021, 10:52 0 103 Електронний сервіс держпослуг "Дія" планує запустити послугу "Статичний QR", щоб підприємці могли створити QR-код, за допомогою якого клієнти зможуть передавати онлайн цифрову копію документа для підтвердження особи.



Джерело: віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram



Деталі: Федоров повідомив, що на вихідних заселявся в готель і на прохання надати документи показав "Дію" – і "в черговий раз менеджер сфотографував екран телефону".



Міністр вважає, що потім менеджер роздрукував фото і долучив до чеку, а це "непрактично, неорганічно і неестетично".



Пряма мова: "На Diia Summit скоро ми презентуємо послугу "Статичний QR".



Будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.



Клієнт, навівши на нього, отримає повідомлення з проханням підтвердити передачу цифрової копії документа. Підтвердивши політику конфіденційності в один клік, адміністратор отримає на пошту цифрову копію документа. Не потрібно нічого ксерокопіювати, фотографувати, переписувати (і таке я бачив).



Це буде новий етап розвитку цифрових документів у країні, яка стане першою в світі, де електронний паспорт буде прирівняний до звичайного".