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"Дія" планує запустити послугу "Статичний QR" для підприємців
|Суспільство | 29-03-2021, 10:52
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|Електронний сервіс держпослуг "Дія" планує запустити послугу "Статичний QR", щоб підприємці могли створити QR-код, за допомогою якого клієнти зможуть передавати онлайн цифрову копію документа для підтвердження особи.
Джерело: віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram
Деталі: Федоров повідомив, що на вихідних заселявся в готель і на прохання надати документи показав "Дію" – і "в черговий раз менеджер сфотографував екран телефону".
Міністр вважає, що потім менеджер роздрукував фото і долучив до чеку, а це "непрактично, неорганічно і неестетично".
Пряма мова: "На Diia Summit скоро ми презентуємо послугу "Статичний QR".
Будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.
Клієнт, навівши на нього, отримає повідомлення з проханням підтвердити передачу цифрової копії документа. Підтвердивши політику конфіденційності в один клік, адміністратор отримає на пошту цифрову копію документа. Не потрібно нічого ксерокопіювати, фотографувати, переписувати (і таке я бачив).
Це буде новий етап розвитку цифрових документів у країні, яка стане першою в світі, де електронний паспорт буде прирівняний до звичайного".
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