Виклик на домашнє насильство закінчився нападом на поліцейського Суспільство | 29-03-2021, 11:03 0 93 Галицькою окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 27-річного львів’янина раніше неодноразово судимого за майнові злочини та опір правоохоронцям, якого обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч.2 ст.345 КК України).





Встановлено, що у ніч на 1 лютого цього року патрульні прибули на виклик щодо домашнього насильства у район Підзамче, де спробували врегулювати сімейну сварку між чоловіком, який нещодавно вийшов з тюрми, та його дружиною. Проте він поводився агресивно і напав на поліцейських, спричинивши одному з них тілесні ушкодження. Від написання заяви про домашнє насильство жінка відмовилася.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури