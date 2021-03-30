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Понад 373 млн гривень заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України
|Суспільство | 29-03-2021, 12:09
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, у січні-лютому 2021 року збір податкових платежів до Зведеного бюджету по підприємствах добувної промисловості склав понад 373 млн гривень. У порівнянні з січнем-лютим 2020 року збір платежів збільшився на майже 77 млн грн або на 25,9 відсотка. Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 7,3 відсотка. Найбільшими платниками податків у цій галузі є Філія промислове управління "Львівгазвидобування" АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).
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