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Понад 373 млн гривень заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України

Суспільство | 29-03-2021, 12:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    


Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, у січні-лютому 2021 року збір податкових платежів до Зведеного бюджету по підприємствах добувної промисловості склав понад 373 млн гривень. У порівнянні з січнем-лютим 2020 року збір платежів збільшився на майже 77 млн грн або на 25,9 відсотка. Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 7,3 відсотка. Найбільшими платниками податків у цій галузі є Філія промислове управління "Львівгазвидобування" АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).

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