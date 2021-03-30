ВПРОДОВЖ ВИХІДНИХ ТРОЄ УГОРЦІВ ПРОПОНУВАЛИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ Суспільство | 29-03-2021, 13:30 0 81

Впродовж минулих вихідних троє іноземців намагались «підкупити» прикордонників Мукачівського прикордонного загону.



Перетинаючи кордон в пунктах пропуску «Вилок» та «Лужанка», троє громадян Угорщини мали намір в’їхати в Україну без дотримання карантинних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Іноземці не мали ПЛР-тестів та вирішили запропонувати прикордонному наряду неправомірні грошові винагороди на загальну суму 14 тисяч форинтів та 50 євро.



На протизаконні пропозиції громадян прикордонники, вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупції, відповіли категоричними відмовами, а про виявлення ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», було проінформовано співробітників поліції.



Нагадаємо, що 23 березня набрала чинності постанова КМУ від 22.03.2021 р. №230, якою внесено чергові зміни до карантинної постанови КМУ №1236 http://surl.li/ovrg.



Згідно з оновленим п. 4 та п. 3 Постанови №1236, забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (за винятком деяких осіб, встановлених цим пунктом) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування та негативного результату тестування на COVID-19 методом полімерної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону.



Керівництво Мукачівського прикордонного загону вкотре звертається до учасників міжнародного руху з проханням не порушувати чинне законодавство України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Держприкордонслужби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.



Наголошуємо про важливість дотримання встановлених заходів безпеки та основних правил карантину.



Будь ласка, ставтеся до карантину відповідально – це допоможе зменшити кількість захворювань!



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



