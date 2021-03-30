Працівники Галицької митниці виявили понад дві тонни картоплі Суспільство | 29-03-2021, 13:34 0 95



Упродовж останніх днів працівники Галицької митниці зафіксували два випадки ввезення в Україну картоплі з порушенням митних правил.

Так, у пункт пропуску «Краківець-Корчова» з Республіки Польща в Україну в режимі «імпорт» прибули два транспортні засоби з товаром «Свіжа картопля». Водії до митного контролю подали товаросупровідні документи згідно з якими переміщали по 22 тонни картоплі розфасовану в мішках, на 21 палеті в кожному авто. Однак під час митного огляду встановлено, що насправді в автомобілях було по 22 палети, а загальна вага товару на понад 2 тонни перевищувала заявлену в товаросупровідних документах. Водії у поясненнях зазначили, що були відсутні під час завантаження і кількість вантажних місць не перевіряли. Тож вони не вжили заходів щодо перевірки правдивості зазначених відомостей, або у разі неможливості такої перевірки не внесли відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (CMR).

За цим фактом складено протоколи про порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Понад дві тонни картоплі вилучено. Справи скерують до суду.



