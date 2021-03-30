У Брюховичах завдяки прокуратурі повернуто землі лісового фонду Суспільство | 29-03-2021, 14:41 0 101

Шевченківський районний суд задоволив позов органів прокуратури Львівщини щодо повернення територіальній громаді незаконно відчуженої земельної ділянки у Брюховичах.



Прокуратурою в суді доведено, що Брюховицька селищна рада незаконно надала фізичній особі земельну ділянку (ліс), тоді як ця ділянка знаходиться у постійному користуванні держпідприємства «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» і з його користування не вилучалася.



На цей час згідно рішення суду земельну ділянку загальною площею 0,15 га вартістю понад 3,8 млн грн витребувано із незаконного володіння фізичної особи.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури