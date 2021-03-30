Вартісні ліки, зокрема від COVID-19 і гепатиту, та пакунок з прикрасами намагалися незаконно перемістити з РФ Суспільство | 29-03-2021, 15:25 0 94 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=nVpXBagC8j0



Прикордонники Харківського прикордонного загону припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон партії ліків та прикрас.



Під час несення служби прикордонний наряд помітив автомобіль, який рухався вздовж державного кордону по території РФ.



Аби запобігти можливій протиправній діяльності, до вказаного району одразу вибули прикордонники відділу «Веселе».



В ході обстеження ділянки кордону, правоохоронці виявили п’ять пакунків, які невідомі особи скоріш за все перекинули з РФ на територію України через загороджувальний паркан.



У пакунках знаходились вартісні медичні препарати, які використовують у лікуванні COVID-19, гепатиту, а також в акушерстві та гінекології. В одній з коробок були також прикраси з металу, зовні схожого на срібло.



Виявлені товари будуть передані співробітникам компетентних правоохоронних органів, які й встановлять їхню суму оцінки. Тривають заходи із встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.



Нагадаємо кілька днів тому біля кордону з Білоруссю прикордонники Житомирського загону затримали трьох контрабандистів, які також намагалися перемістити через кордон пакунки з ліками російського виробництва.



https://dpsu.gov.ua/ua/news/Bilya-kordonu-z-Bilorussyu-zatrimali-troh-kontrabandistiv-z-pakunkami-medikamentiv/



