Дотримання конституційних прав затриманих осіб перебуває на постійному контролі Львівської обласної прокуратури Суспільство | 29-03-2021, 17:06 0 77



Сьогодні, 29 березня, під головуванням керівника Львівської обласної прокуратури Антона Войтенка проведено нараду, у ході якої учасники обговорили питання додержання конституційних прав затриманих, ув’язнених та осіб, підданих адміністративному арешту, у спеціальних установах та інших відведених для цього приміщеннях органів поліції у Львівській області, а також при здійсненні конвоювання, охорони затриманих і взятих під варту осіб.



Окрему увагу учасники приділили практиці застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення, у тому числі здійснення адміністративного затримання осіб.



За словами очільника обласної прокуратури, питання забезпечення дотримання конституційних прав і свобод громадян у спеціально відведених місцях органів поліції області, правомірність обмеження їх особистої свободи повинні постійно знаходитись у полі зору правоохоронних органів Львівщини.



Відтак за результатами наради визначено ряд заходів з метою покращення співпраці між відомствами задля забезпечення конституційних прав громадян та недопущення їх порушення.



У нараді взяли участь: керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області, Управління патрульної поліції у Львівській області, а також працівників Львівської обласної прокуратури.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури