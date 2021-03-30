У "Дії" можна отримати понад 50 послуг – Федоров Суспільство | 30-03-2021, 08:33 0 78 Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на порталі "Дія" наразі можна отримати онлайн більше 50 державних послуг.



Джерело: Федоров у Facebook



Деталі: За словами Федорова, "Дія" має більше 3,6 мільйонів відвідувань порталу. Більше 275 тисяч українців успішно скористалися послугами.



Крім того, на порталі можна отримати онлайн більше 50 державних послуг, серед яких:



єМалятко

реєстрація місця проживання дитини

будівельні послуги

оформлення допомоги по безробіттю

запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.

Далі у планах – запусити повністю автоматичні послуги для ФОП.



Щоб після звернення громадян автоматична система приймала рішення щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, внесення змін або закриття.



Передісторія:



Мінцифри 5 жовтня 2020 року презентувало результати роботи за рік та масштабне оновлення "Дії".

У січні Михайло Федоров анонсував на квітень "Diia Summit", на якому презентують низку нових цифрових продуктів у сервісі "Дія": електронний підпис (Дія ID), кабінет платника податків, автоматична реєстрацію бізнесу, зміна місця реєстрації онлайн, електронний лікарняний тощо.

Електронний сервіс держпослуг "Дія" планує запустити послугу "Статичний QR", щоб підприємці могли створити QR-код, за допомогою якого клієнти зможуть передавати онлайн цифрову копію документа для підтвердження особи.