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Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї
|Суспільство | 30-03-2021, 09:56
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|За добу 29 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", біля містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Станом на 7 годину ранку 30 березня обстрілів не зафіксовано.
Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Передісторія:
Протягом доби 29 березня було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
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