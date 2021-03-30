Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї Суспільство | 30-03-2021, 09:56 0 78 За добу 29 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", біля містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Бойових втрат серед українських військових немає.



Станом на 7 годину ранку 30 березня обстрілів не зафіксовано.



Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.



Передісторія:



Протягом доби 29 березня було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

