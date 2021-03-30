Виявлення бурштину в пункті пропуску "Дякове" Суспільство | 30-03-2021, 09:58 0 83





Потай перемістити через кордон «сонячне» каміння намагався 46-річний громадянин України, мешканець міста Чернівці. В пункт пропуску «Дякове» буковинець прибув мікроавтобусом «Мерседес». Чоловік виїжджав з України. Під час проведення поглибленого огляду його транспортного засобу прикордонники спільно з митниками виявили в передній частині повітрозабірника та в днищі під сидінням водія і пасажира необроблене «сонячне» каміння, а також готові вироби з бурштину. Загальна вага виявленого бурштину склала майже 15 кілограмів.



Наразі коштовне каміння та транспортний засіб в українця вилучили.