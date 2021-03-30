НА ПІДСТУПАХ ДО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЗАТРИМАЛИ ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ Суспільство | 30-03-2021, 11:14 0 80



Іноземців, які мали намір нелегально потрапити до країн ЄС, затримали військовослужбовці Львівського прикордонного загону.

Учора надвечір, реалізуючи інформацію оперативників, наряд відділення «Мшанець» неподалік держрубежу затримав чотирьох іноземців. «Туристи» не могли пояснити куди вони прямують і що власне роблять біля державного кордону України.



Згодом з’ясувалося, що чоловіки є громадянами Туреччини, в нашу країну вони прибули встановленим порядком і на цьому їхній законний вояж завершився, адже кінцевою точкою маршруту мала стати Польща, про що свідчила позначка на карті, що була завантажена у їхньому смартфоні.



Громадян Туреччини доставлено до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

