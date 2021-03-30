Коли потрібно декларувати доходи від продажу автомобіля Суспільство | 30-03-2021, 11:22 0 74



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує громадянам, що у разі продажу ними іншим фізичним особам протягом звітного (податкового) року двох чи більше об’єктів рухомого майна: легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда, дохід, отриманий платником, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 1,5 %.



У разі продажу протягом року одного з об’єктів рухомого майна дохід, отриманий продавцем від такої операції не оподатковується.



Якщо упродовж року фізична особа продавала інші транспортні засоби, зокрема вантажний автомобіль або транспортний засіб спеціалізованого призначення, то дохід від такого продажу підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 1,5% незалежно від кількості таких операцій з продажу впродовж року.



Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема від операцій продажу майна чи даруванні, при нотаріальному посвідченні договорів із одночасною сплатою податку. У інших випадках, платник податку, який при продажу транспортного засобу отримав дохід, що підлягає оподаткуванню, від іншої фізичної особи, має подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем реєстрації у обов’язковому порядку до 01 травня 2021 року.









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