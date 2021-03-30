|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У жителя Миколаєва знайшли понад 700 грам канабісу
|Суспільство | 30-03-2021, 11:23
| 0 138
|
За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному жителю Миколаєва (Львівська обл.) за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах (ч.2 ст.309 КК України).
У ході проведення обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено понад 700 грам канабісу, а також саморобні пристрої для вживання наркотичних засобів.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 – 85000 грн) або позбавленням волі на строк до 3 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
|