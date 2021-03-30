У жителя Миколаєва знайшли понад 700 грам канабісу Суспільство | 30-03-2021, 11:23 0 138



За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному жителю Миколаєва (Львівська обл.) за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах (ч.2 ст.309 КК України).



У ході проведення обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено понад 700 грам канабісу, а також саморобні пристрої для вживання наркотичних засобів.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 – 85000 грн) або позбавленням волі на строк до 3 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури