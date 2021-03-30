   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 30/03/2021 Рішення комісії ТЕБ та НС: всі дитячі садочки Львова мають працювати лише в режимі чергових груп...>> Медики б’ють на сполох — за такої динаміки захворюваності ліжок є катастрофічно мало...>> Моніторингові групи та поліція будуть посилено перевіряти дотримання карантинних норм...>> З 1 квітня у Львові прийматимуть документи на виготовлення пільгової транспортної картки...>> На Львівщині прокуратура повернула державі землі вартістю 26 млн грн...>> Локдаун у Львові: нові обмеження...>> Понад 609 млн гривень заплатили підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України...>> Податки - це основа добробуту держави: «День відкритих дверей» для учнів 9-10 класів у Західному управлінні...>> За останню добу проведено 2063 ПЛР-тести, з яких 961 — позитивний...>> Порядок списання податкового боргу :основні аспекти Закону №1072...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Розпивання спиртного закінчилося вбивством...
30-03-2021, 11:21  >>> 
Підозрюваний у вбивстві співмешканки кочергою знаходиться під вартою...
24-03-2021, 13:23  >>> 
Вбивство безвісті зниклого у Дрогобичі: підозрюваних взяли під варту...
16-03-2021, 10:50  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За минулу добу від коронавірусу у світі померло понад 7 тисяч осіб...
30-03-2021, 09:50  >>> 
У США кількість пунктів вакцинації повинна зрости до 40 тисяч – Байден...
30-03-2021, 01:26  >>> 
Україна 5-та в Європі за новими випадками коронавірусу...
29-03-2021, 10:11  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве

Порядок списання податкового боргу :основні аспекти Закону №1072

Суспільство | 30-03-2021, 12:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-ІX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон № 1072), зокрема, підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено новим п. 23.
Згідно з пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати основної суми податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.
Платнику надається право виконати вимоги пункту 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ протягом шести місяців з дня набрання чинності цим пунктом.
Нагадуємо, що ДПС запропонована примірна форма заяви, у якій платник податків одночасно повідомляє, зокрема, про намір прийняти участь у процедурі по пункту 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, просить списати штрафи та/або пеню, що обліковувалися станом на 01.11.2020 і залишилися несплаченими станом на дату повної сплати основної суми податкового боргу; а також штрафні санкції і пеню, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не застосовувати та не нараховувати, а нараховані відкоригувати до нульових показників.
До заяви платник має додати докази виконання ним вимог пункту 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ з 01.11.2020 по дату подання заяви (включно).
Примірна форма заяви є рекомендованою, тому заяви, надані без застосування цієї форми, також підлягають розгляду у разі, якщо вони містять усю необхідну інформацію, передбачену пунктом 23 підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ.
Заяву платника має бути оформлено датою не раніше дати набрання чинності пунктом 23 підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ (10.12.2020) та не пізніше дати закінчення шестимісячного строку, що надається платнику для сплати основної суми податкового боргу, який обліковувався станом на 01.11.2020 (09.06.2021).
З метою недопущення випадків списання сум штрафів та/або пені без виконання платником умови щодо сплати основної суми податкового боргу та поточних податкових зобов’язань, а також з метою надання платникам податків можливості скористатися процедурою, передбаченою пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ , лише по одному чи декількох обраних ним платежах та у межах достатньої суми коштів, яку має платник податків, заяви платником податків мають подаватися по кожному з платежів (з урахуванням відкритих ІКП) окремо.
При цьому участь у процедурі, визначеній пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, будуть приймати лише платежі, по яких законодавством та податковим обліком передбачається нарахування та сплата поточних податкових зобов’язань (по деклараціях, розрахунках, по сумі донарахувань з основної суми платежу згідно з податковими повідомленнями-рішеннями).
Неподаткові платежі, а також платежі, за якими передбачається нарахування лише штрафних (фінансових) санкцій та/або пені та не передбачається нарахування податкових зобов’язань, не приймають участі у процедурі, визначеній пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.
Заяви подаються платником до головного управління ДПС за місцем адміністрування відповідного платежу (з урахуванням відкритих ІКП). У разі, коли платник податків має намір скористатися процедурою, визначеною    пунктом 23 підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ, по декількох платежах, які адмініструються у різних головних управліннях ДПС, він має подати заяви до кожного такого головного управління ДПС окремо.
Заяви, оформлені платниками без зазначення необхідної інформації, та/або без урахування наведених вище вимог, задоволенню не підлягають. Про відмову у застосуванні пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ платників необхідно повідомляти протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви та присвоєння їй вхідного номеру у головному управлінні ДПС. Відмова має бути аргументованою та містити усі зауваження для їх можливого оперативного врегулювання платником податків.
   Новини по темі: Суспільство
Понад 609 млн гривень заплатили підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України...
30-03-2021, 12:23  >>> 
Податки - це основа добробуту держави: «День відкритих дверей» для учнів 9-10 класів у Західному управлінні...
30-03-2021, 12:14  >>> 
Порядок списання податкового боргу :основні аспекти Закону №1072...
30-03-2021, 12:11  >>> 
У жителя Миколаєва знайшли понад 700 грам канабісу...
30-03-2021, 11:23  >>> 
Коли потрібно декларувати доходи від продажу автомобіля...
30-03-2021, 11:22  >>> 
НА ПІДСТУПАХ ДО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЗАТРИМАЛИ ГРУПУ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ...
30-03-2021, 11:14  >>> 
Виявлення бурштину в пункті пропуску "Дякове"...
30-03-2021, 09:58  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: довибори у Раду, вбивство добровольця у Києві...
29-03-2021, 10:49  >>> 
Головні новини четверга і ночі: коронавірусні рекорди, подробиці справи "ПВК"...
26-03-2021, 09:53  >>> 
Головні новини четверга і ночі: коронавірусні рекорди, подробиці справи "ПВК"...
26-03-2021, 09:53  >>> 
   ПолітикаПолітика
У М'янмі число загиблих сягнуло пів тисячі, активісти розпочали "сміттєвий бунт"...
30-03-2021, 09:54  >>> 
Австралія ввела нові санкції за будівництво Кримського мосту...
30-03-2021, 09:52  >>> 
Марків заявив, що в італійському суді оскаржують його виправдувальний вирок...
30-03-2021, 09:42  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Зняли з мілини судно, яке заблокувало Суецький канал...
29-03-2021, 10:24  >>> 
Майже 3 мільярда гривень податкових платежів надійшло від платників податків до місцевих бюджетів на Львівщині...
25-03-2021, 12:50  >>> 
NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць...
19-03-2021, 02:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Понад 609 млн гривень заплатили підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України...
30-03-2021, 12:23  >>> 
Податки - це основа добробуту держави: «День відкритих дверей» для учнів 9-10 класів у Західному управлінні...
30-03-2021, 12:14  >>> 
Порядок списання податкового боргу :основні аспекти Закону №1072...
30-03-2021, 12:11  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:21 Рішення комісії ТЕБ та НС: всі дитячі садочки Львова мають працювати лише в режимі чергових груп
15:47 Медики б’ють на сполох — за такої динаміки захворюваності ліжок є катастрофічно мало
15:45 Моніторингові групи та поліція будуть посилено перевіряти дотримання карантинних норм
15:43 З 1 квітня у Львові прийматимуть документи на виготовлення пільгової транспортної картки
15:36 На Львівщині прокуратура повернула державі землі вартістю 26 млн грн
13:38 Локдаун у Львові: нові обмеження
12:23 Понад 609 млн гривень заплатили підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України
12:14 Податки - це основа добробуту держави: «День відкритих дверей» для учнів 9-10 класів у Західному управлінні
12:13 За останню добу проведено 2063 ПЛР-тести, з яких 961 — позитивний
12:11 Порядок списання податкового боргу :основні аспекти Закону №1072

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования